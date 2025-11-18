Advent im TierQuarTier Wien – ein Nachmittag voller Wärme, Musik und Mitgefühl. Am 20. Dezember von 15:00 bis 18:00 Uhr lädt das TierQuarTier + im 22. Bezirk zur stimmungsvollen Adventfeier ein. Mit Punsch, Maroni, Bratkartoffeln, Chormusik von Cantus Iuvenis und exklusiven Führungen durch das Tierheim. Ein Blick hinter die Kulissen – und ein klares Zeichen für verantwortungsvolle Tieradoption. 🎟️ Teilnahme nur mit Anmeldung – alle Infos & Tickets auf www.tierquartier.at 💛 Der Ticketpreis gilt als Spende für Tiere + in Not. #Advent + im TierQuarTier #TierschutzWien #CantusIuvenis #TierheimWien #VerantwortungstattGeschenk #Tierliebe #Weihnachten + mit Herz