Auch in diesem Jahr haben rund 6.000 Freiwillige in Bayern wieder zahlreiche Frösche, Kröten und Molche sicher über die Straße gebracht. Die diesjährige Wanderung der Amphibien in Bayern neigt nun sich dem Ende zu. Ersten Einschätzungen des Bund Naturschutz zufolge seien deutlich weniger Tiere an den Wanderwegen als vergangenes Jahr festgestellt worden. Das liegt unter anderem auch an den klimatischen Veränderungen. So habe es in diesem Jahr weniger Nächte mit guten Wanderbedingungen gegeben.