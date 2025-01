Aktuell ist die Wurfsaison der Kegelrobben auf Helgoland in vollem Gange und schon jetzt sind über 1.000 Tiere geboren wurden – ein Rekord für die schleswig-holsteinische Nordseeküste. Die historische Zahl bedeutet jedoch auch jede Menge Arbeit für die Seehundstation in Friedrichskoog, die Heuler in ihre Obhut nimmt, aufzieht und wieder in die Freiheit entlässt.