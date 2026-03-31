Der siebenjährige Schäferhund-Mischling Rex sucht ein neues, liebevolles Zuhause. Geboren in Rumänien, kam er mit drei Jahren in das Esslinger Tierheim. Rex lebt nicht gerne allein und braucht andere Hunde um sich herum. Mit der Zeit hat er jedoch sehr große Fortschritte im Training gemacht. Für einen Besuch im Tierheim könnt Ihr hier einen Termin vereinbaren: 0711/ 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de.