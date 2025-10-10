Zum Welthundetag starten das TierQuarTier Wien und der FAC eine herzliche Kooperation: Über 100 Hunde warten auf ein neues Zuhause. FAC‑Spieler tauschten Trikot gegen Leine, drehten sportliche Kurzclips und kickten mit den Vierbeinern — Spaß pur und beste Einladung zur Adoption. Präsentation der Partnerschaft am 18.10. beim Heimspiel in der Hopfengasse, künftig LED‑Bandenwerbung und gemeinsame Aktionen. Schaut auf den Kanälen von FAC und TierQuarTier vorbei, informiert euch verantwortungsbewusst über Adoption und lasst eure Hunde chippen und registrieren. #AdoptDontShop