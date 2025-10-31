Die Temperaturen sinken – und Igel suchen dringend nach Nahrung und einem sicheren Winterquartier. Mit einfachen Maßnahmen kannst du helfen: Laub- und Totholzhaufen im Garten, vorsichtiger Einsatz von Mährobotern und frisches Wasser (aber bitte keine Milch!). Bei verletzten oder apathischen Tieren: Wildtierservice Wien kontaktieren unter ☎️ 01 4000 49090. Gemeinsam sorgen wir für einen igelfreundlichen Herbst! 🍂🦔 #Igelhilfe #Wien #NaturnaherGarten #Wildtierservice