Hunde-Frisbee: Internationale Elite bei WM-Qualifikation in Eime

Dog Frisbee ist ein Sport, bei dem die Verbindung zwischen Mensch und Hund im Mittelpunkt steht. In Eime im Landkreis Hildesheim ging es am Wochenende beim Wirbelwind-Cup 2025 um ein Ticket für die Dog-Frisbee-Weltmeisterschaft in Kanada.