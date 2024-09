In vielen Freibädern in Deutschland dürfen Hunde gerade zum Saisonabschluss im Wasser planschen. Im Nürnberger Stadionbad findet sogar eine Hunde-Schwimm-WM in drei Größenklassen statt. Zur Belohnung gibt’s Hundeeis und Pokale. Das Hundeschwimmen soll auch Zweibeiner dazu animieren, schwimmen zu lernen.