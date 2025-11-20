Früh aufstehen lohnt sich! 🐼✨ Beim neuen „PANDAstischen Erlebnis“ im Tiergarten Schönbrunn erlebt ihr die Großen Pandas hautnah – noch vor den regulären Öffnungszeiten. Gemeinsam mit dem Pflegerteam geht’s hinter die Kulissen: Pandabrot backen, medizinisches Training beobachten und sogar nächtliche Kameraaufnahmen durchstöbern. 📅 Jeden 1. & 3. Freitag im Monat 🎟️ € 520 für 2 Personen inkl. Eintritt 👉 Jetzt buchen und Pandas ganz exklusiv erleben! #PANDAstisch #TiergartenSchönbrunn #PandaLove #BehindTheScenes #ZooVienna