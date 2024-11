Die Adventzeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Um die Wochen bis Weihnachten für Familien besonders stimmungsvoll und abwechslungsreich zu gestalten, bietet der Tiergarten Schönbrunn auch heuer wieder Kinderführungen an den Adventsonntagen sowie das beliebte "Warten auf das Christkind" am 24. Dezember. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, es ist lediglich der Tiergarteneintritt zu bezahlen. Der Tiergarten hat im Dezember täglich – auch an Feiertagen – von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.