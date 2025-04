Ein Viertel aller Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Angststörung, so die Bundestherapeutenkammer. Dazu zählen z.B. auch Tierphobien. Oft reicht schon der Anblick eines Tieres und der Körper reagiert mit Panik. Der Experte Gregor Szycik erklärt die Angst und was Betroffene tun können, um sie zu überwinden.