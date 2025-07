Am Samstag haben sich zahlreiche Menschen vor der Wilhelma in Stuttgart versammelt, um lautstark gegen den Zoo zu protestieren. „Zoos gehören abgeschafft“ lautet die klare Forderung der Tierschützer. Auch auf den Plakaten waren deutliche Botschaften zu lesen. Anlass des Protests war unter anderem die jüngste Investition von 5,5 Millionen Euro des Landes in die neue Anlage der Tiger.