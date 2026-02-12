Der Valentinstag wird heuer tierisch romantisch: Der Tiergarten Schönbrunn lädt Paare zu einem besonderen Ausflug ein – und das zum halben Preis. Mit dem Kennwort „Valentinstag“ gibt’s am kommenden Samstag zwei Tickets um nur 29 Euro. Perfekt für einen gemeinsamen Spaziergang zwischen Pandas, Giraffen & Co. 💛 Wer Lust auf ein außergewöhnliches Date hat, sollte sich diese Aktion nicht entgehen lassen.