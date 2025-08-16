In einer winzigen Ecke des Waldes stand ein Mooshäuschen, darin lebte Wichtelin Flämmchen. Eines Abends fühlte sie sich besonders müde, doch der Wald summte unruhig um sie herum. Flämmchen holte sich ihr kleines Schlafpaket: ein Stück winziger Seidensamt, eine Muschel für ruhigen Atem, und ein sehr flauschiges Kissen aus Moos. Sie setzte sich auf das Kissen, schloss die Augen und atmete tief durch die Nase ein, haltswortlos bis vier, und wieder aus bis vier. Mit jedem Atemzug ließ sie das Zirpen und Rascheln des Waldes ein wenig weiter hinter sich...