Ein Ausflug in ein Streichelgehege endet für eine Urlauberin mit einer schweren Knieverletzung und langer Arbeitsunfähigkeit. Nach dem Zusammenstoß mit einer Ziege stellt sich die Frage: Muss der Tierhalter für den Schaden zahlen? Das Landgericht Stralsund musste klären, wo das normale Risiko im Umgang mit Tieren endet – und wann Haftung beginnt. Im „Urteil der Woche“ geht es um Tiere, Verantwortung und einen Fall, der auch für Ferienhöfe spannend ist.