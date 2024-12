Tiktok droht in wenigen Wochen das Aus in den USA, wenn die Video-App nicht verkauft wird. Das Oberste Gericht des Landes will sich nun die Argumente der Video-Plattform anhören.

red/dpa 18.12.2024 - 18:20 Uhr

Tiktok bekommt kurz vor dem drohenden Aus in den USA eine Anhörung vor dem Obersten Gericht der USA. Die Betreiber der populären Video-Plattform wollen beim Supreme Court zunächst einen Aufschub erreichen. Denn laut einem im April in Kraft getretenen US-Gesetz muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Sonst soll sie aus den App-Stores in den USA verbannt werden und Zugang zu Infrastruktur verlieren.