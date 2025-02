Am Freitag beginnt die 61. Münchner Sicherheitskonferenz. Neben möglichen Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau stehen Themen wie die Lage im Nahen Osten, der Bürgerkrieg im Sudan sowie der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo auf der Tagesordnung. Neben Staats- und Regierungschefs nehmen hochrangige Vetreter der EU, der Nato und der Uno an der Konferenz teil.