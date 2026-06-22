Der Frauenanteil in der Bayerischen Kommunalpolitik ist gestiegen. Das geht aus den abschließenden Ergebnissen des Bayerischen Landesamts für Statistik zu den Kommunalwahlen 2026 hervor. Demnach liegt der Frauenanteil in den kommunalen Gremien bei 25,4 Prozent und ist somit um 2,2 Prozent gewachsen. Begrüßt wird diese Entwicklung von der parteiübergreifenden Initiative “Bavaria ruft!”, die sich für mehr Frauen in der Kommunalpolitik einsetzt. So zeige der Anstieg, dass Ermutigung, Vernetzung und die Sichtbarkeit politisch engagierter Frauen ihre Wirkung entfalten.