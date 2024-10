AfD-Parteitag: Weidel-Gegner Spaniel kündigt Parteiaustritt nach Wahl in Ulm an

Der frühere AfD-Landeschef in Baden-Württemberg Dirk Spaniel hat nach der Wahl der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel auf Platz 1 der Landesliste am Samstag seinen Austritt aus der Partei angekündigt. „Jede Partei kriegt die Politiker, die sie verdient“, sagte Spaniel am Samstagabend dem Nachrichtenportal t-online. Er sei „erleichtert, nun nicht mehr die parteiinternen Schweinereien gegen mich“ hinnehmen zu müssen. Er kündigte seinen Austritt nach der sogenannten Aufstellungsversammlung der AfD Baden-Württemberg für die Bundestagswahl im kommenden Jahr an. Weidel wurde mit großer Mehrheit auf Platz eins der Landesliste gewählt. Sie war Anfang 2020 zur Vorsitzenden der baden-württembergischen AfD gewählt worden; sie setzte sich damals gegen Spaniel durch.