Während seiner Antrittsrede erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten offiziell nur zwei Geschlechter anerkennen werden: männlich und weiblich. „Von heute an wird es die offizielle Politik der Regierung der Vereinigten Staaten sein, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich“, sagte Trump. Mehrere Prominente haben in den sozialen Medien ihre Meinung zu Präsident Trumps Erklärung geäußert. Ariana Grande teilte eine Reihe von Posts auf Instagram, die die Kämpfe der LGBTQIA+-Gemeinschaft hervorheben. Einer der Posts des Popstars lautete: „Lasst uns ganz klar sein: Queer- und Trans-Menschen waren schon vor Donald Trump hier und werden auch nach seinem Tod noch hier sein.“ Sängerin Aurora teilte ihren Followern auf Instagram Stories mit: „Ich bin in tiefer Trauer darüber, wie ihr von eurer eigenen Regierung im Stich gelassen wurdet.“ Die Band Garbage schrieb auf Instagram: „Wir stehen zu euch allen. Ihr gehört genauso auf diese Welt wie jeder andere auch.“ RuPaul's Drag Race-Jurorin Michelle Visage postete einen Clip von Trumps Rede auf Instagram Stories mit der Bildunterschrift: „IHR WERDET MEIN KIND NICHT AUSLÖSCHEN.“ Der „Glee“-Star Kevin McHale wies auf die Fehler in Trumps Verwendung von „Genders“ hin, obwohl er „Sexes“ hätte sagen sollen.