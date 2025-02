Die konservative Influencerin Ashley St. Clair hat eine Klage gegen Elon Musk eingereicht, in der sie einen Vaterschaftstest und das alleinige Sorgerecht für das angebliche gemeinsame Kind fordert. Nur eine Woche, nachdem sie enthüllt hatte, dass sie vor fünf Monaten Musks Sohn zur Welt gebracht hatte, reichte St. Clair bei einem New Yorker Gericht einen Antrag auf Bestätigung der Vaterschaft ein. Das Kind, das in den Gerichtsunterlagen als „RSC“ bezeichnet wird, trägt nicht den Namen von Musk auf der Geburtsurkunde. St. Clair behauptet, Musk habe das Kind nur dreimal gesehen und keine Rolle bei seiner Betreuung gespielt. Sie fordert keinen Unterhalt für das Kind, will aber die rechtliche Anerkennung, dass Musk der Vater ist. Gerichtsdokumenten zufolge war Musk bei der Geburt nicht anwesend, besuchte das Kind aber danach für zwei Stunden. Seitdem hat St. Clair behauptet, dass er wenig Interesse an der Kindererziehung gezeigt und nie um Fotos gebeten oder sich nach dem Wohlergehen seines Sohnes erkundigt hat. In einem Textaustausch, der in der Klage enthalten ist, sagte Musk, es sei „notwendig“, dass das Kind aus Sicherheitsgründen nicht seinen Nachnamen trägt. In einer anderen Nachricht wies er die Versöhnungsbemühungen mit den Worten zurück: „Wir haben eine ganze Reihe von Kindern zu versorgen“. Die Klage kommt in einer Zeit, in der Musks Erziehungsstil erneut unter die Lupe genommen wird. Seine Ex, die Musikerin Grimes, forderte ihn kürzlich öffentlich auf, auf Nachrichten über ein medizinisches Problem mit dem gemeinsamen Kind zu reagieren. Musk hat 12 Kinder mit drei anderen Frauen, darunter seine Ex-Frau Justine Wilson, mit der er vor ihrer Scheidung 2008 sechs Kinder hatte. Grimes ist die Mutter von drei seiner Kinder. Außerdem hat er drei Kinder mit dem Neuralink-Manager Shivon Zilis. Der Tech-Milliardär setzt sich seit langem für eine Erhöhung der Geburtenrate ein und bezeichnet den Bevölkerungsrückgang als globale Krise. Seine Transgender-Tochter Vivian Jenna Wilson hat öffentlich erklärt, Musk sei ein abwesender und wenig unterstützender Vater gewesen, der sie als Kind oft wegen ihrer Weiblichkeit und ihres Queer-Seins beschimpft habe. Sie hat sich vollständig von ihm distanziert und kritisiert seine jüngsten Äußerungen und seine Haltung zu Transgender-Rechten.