Nach den mutmaßlichen Massakern an Zivilisten im Westen Syriens hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Übergangsregierung in Damaskus zum Schutz der Minderheiten im Land aufgerufen. Am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel sagte sie 300 Millionen zusätzliche Hilfen für Syrien zu.