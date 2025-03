Angesichts der radikalen Kehrtwende in der US-Ukraine-Politik hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eindringlich vor einer "Täter-Opfer-Umkehr" gewarnt. Der Feind sitze "allein im Kreml, nicht in Kiew oder Brüssel", sagte Baerbock in Berlin. "Eine Täter-Opfer-Umkehr wäre das Ende des internationalen Rechts und damit auch das Ende der Sicherheit der allermeisten Staaten.“