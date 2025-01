Beim Staatsbegräbnis für den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter hat der scheidende US-Präsident Joe Biden vor Hass und Machtmissbrauch gewarnt. Der 82-Jährige, der am 20. Januar die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Donald Trump übergibt, bezeichnete in seiner Rede zugleich Missbrauch von Macht als "größte Sünde von allen", gegen die aufbegehrt werden müsse.