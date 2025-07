Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag Donald Trumps „Big Beautiful Bill“ abgenickt. Bis zuletzt stimmte jedoch kein Demokrat für das gigantische Steuer- und Ausgabengesetz. Der Demokrat Hakeem Jeffries hielt eine weitere Rekordrede von fast neun Stunden, in der er gegen das Gesetz wetterte. Trump will es am Unabhängigkeitstag der USA unterzeichnen.