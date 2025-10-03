Bill Burr hat in seinem neuesten „Monday Morning Podcast“ seine Entscheidung verteidigt, beim Riad Comedy Festival aufzutreten. Er gab zu, dass er „nervös“ war und mit Feindseligkeiten in Saudi-Arabien rechnete. „Ich dachte, ich würde landen und alle würden ‚Tod für Amerika‘ schreien“, sagte Burr. Stattdessen war er überrascht von der Vertrautheit: „Ist das ein Starbucks neben einem Pizza Hut neben einem Burger King neben einem McDonald's?“ „Die Royals liebten die Show. Alle waren glücklich“, sagte Burr. „Es war eine überwältigende Erfahrung. Definitiv eine der drei besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.“ Burr teilte sich die Bühne mit Dave Chappelle, Kevin Hart, Aziz Ansari, Louis CK, Pete Davidson, Jo Koy und Jimmy Carr. Die Komikerin Atsuko Okatsuka lehnte eine Teilnahme ab: „Das Geld kommt direkt vom Kronprinzen, der Journalisten ohne ordentliches Gerichtsverfahren hinrichten lässt.“ Sie kritisierte die Comedians dafür, dass sie Zensur akzeptierten: „Sie mussten sich an Zensurregeln halten, was die Art der Witze anging, die sie machen durften.“ Burr sprach in seinem Podcast über die Zensur bei der Show und sagte, dass die Einschränkungen ausgehandelt worden seien: „Macht euch nicht über die Royals [und] die Religion lustig.“ David Cross kritisierte später seine Kollegen, die daran beteiligt waren, und schrieb in einer Erklärung: „Offensichtlich interessiert es euch einen Scheiß, was der Rest von uns denkt.“