Nachdem Donald Trump Präsident geworden ist, haben mehrere prominente Unterstützer von Kamala Harris ihre Gefühle über den Wahlausgang öffentlich gemacht. Billie Eilish wandte sich während eines Konzerts in Nashville an ihre Fans und erklärte, wie sie sich über das Wahlergebnis gefühlt hat, und performte als Reaktion darauf ihren Song „Happier Than Ever“. „Nun eine Person, die ein verurteilter, äh, sagen wir verurteilter Straftäter ist. Gott, mein Herz rast. Jemand, der Frauen so abgrundtief hasst, ist dabei, Präsident zu werden. Dieser Song ist also für all die Frauen da draußen“, sagte Eilish. Der Text von Eilishs Track beginnt mit: „Versucht, eure Macht nicht zu missbrauchen / Ich weiß, dass wir uns nicht entschieden haben, uns zu ändern / Ihr wollt vielleicht nicht eure Macht verlieren / Aber es ist so seltsam, sie zu haben“. Eilish hatte zuvor ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie Harris unterstützt und ihre Follower ermutigt, „zu wählen, als ob dein Leben davon abhängt“. Sabrina Carpenter ging bei ihrem Konzert in Seattle scheinbar auf den Wahlausgang ein und sagte: „Es tut uns leid um unser Land“. Laut der gemeinnützigen Organisation HeadCount registrierte Carpenter mit 35.814 Wählern mehr Wähler als jeder andere Künstler. Madonna postete in ihrer Instagram-Story ein Foto eines gelb-orangenen Kuchens mit der Aufschrift „F*** Trump“ und schrieb dazu: „ Habe mich gestern Abend mit diesem Kuchen vollgestopft“. Die Pop-Ikone fügte noch ein Selfie hinzu und schrieb: „Ich versuche zu begreifen, warum ein verurteilter Verbrecher, Vergewaltiger und Fanatiker an die Spitze unseres Landes gewählt wurde, weil er gut für die Wirtschaft ist. Zwei Tage nach der Wahl postete Lizzo ein Video auf Instagram, auf dem nur ihre Hände zu sehen sind und sie auf ein Blatt Papier „Sende LIEBE an jeden auf der WELT“ schreibt.