Wochen nachdem sie Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin unterstützt hat, teilte Billie Eilish ihre Gedanken zur bevorstehenden US-Wahl in einem Interview mit der Vogue mit. In ihrer Titelgeschichte für die Vogue drückte der Popstar seine Begeisterung aus und sagte: „Die erste weibliche Präsidentin? Das wäre wirklich erstaunlich.“ Die neunfache Grammy-Gewinnerin gab zu, dass sie sich „als Frau“ in den USA sicher fühlen würde, wenn Harris Präsidentin würde. Elish postete kürzlich ein Video auf Instagram mit ihrem Bruder Finneas, in dem sie beide Harris für die Präsidentschaft unterstützen. „Wir stimmen für Kamala Harris und Tim Walz, weil sie für den Schutz unserer reproduktiven Freiheit, unseres Planeten und unserer Demokratie kämpfen“, so die Geschwister in dem Video. Die „Lunch“-Sängerin ist eine von mehreren Prominenten, die die demokratische Kandidatin unterstützt haben. Taylor Swift, Megan Thee Stallion, Cardi B, John Legend und Ariana Grande haben ebenfalls ihre Unterstützung für Harris bekundet.