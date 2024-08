Deutschland hat am Freitagmorgen erstmals seit August 2021 wieder afghanische Staatsangehörige in ihr Herkunftsland abgeschoben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit. Das sächsische Innenministerium erklärte, die Maschine, in der demnach 28 afghanische Straftäter sitzen, sei am Freitagmorgen um 6.56 Uhr vom Flughafen Leipzig/Halle abgehoben. Im August 2021 hatten die militant-islamistischen Taliban wieder die Macht in dem Land übernommen.