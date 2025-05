Bruce Springsteen hat seine öffentliche Kritik an Donald Trump während seiner „Land of Hopes and Dreams“-Tour in Manchester, England, fortgesetzt. Die Rocklegende hielt eine dreiminütige Rede, in der er die „korrupte, inkompetente und verräterische Regierung“ des ehemaligen Präsidenten verurteilte. Springsteen beschuldigte Trump und seine Verbündeten, Andersdenkende zu verfolgen, die Ärmsten der Welt zu vernachlässigen und den amerikanischen Arbeitnehmern zu schaden. Er behauptete auch, dass Menschen ohne ein ordentliches Verfahren von den amerikanischen Straßen entfernt und in ausländische Haftanstalten gebracht würden. Trump schlug auf Truth Social zurück und nannte Springsteen „völlig überschätzt“, „dumm wie ein Stein“ und eine „vertrocknete 'Pflaume' eines Rockers“. Trotz der persönlichen Angriffe beendete Springsteen seine Rede mit einer hoffnungsvollen Botschaft und zitierte die Bürgerrechtsikone James Baldwin mit den Worten: „Es gibt genug [Menschlichkeit]“. Der Sänger, der bis Anfang Juli durch Europa tourt, hat Kamala Harris bei der Präsidentschaftswahl 2024 unterstützt. Springsteen bekräftigte seinen Glauben an die anhaltende Stärke des amerikanischen Volkes und sein Engagement, sich ungeachtet der Gegenreaktionen zu Wort zu melden.