Bürgergeld: Heil kündigt Nullrunde für 2025 und härtere Sanktionen an

Bürgergeld-Empfänger und -Empfängerinnen erhalten im kommenden Jahr nicht mehr Geld. Grund sei der Rückgang der Inflation, an die das Bürgergeld gekoppelt ist, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch bei RTL/ntv Frühstart. Die Berechnung ist gesetzlich vorgeschrieben und berücksichtigt unter anderem auch die Preissteigerungen. Das Bürgergeld wurde 2023 eingeführt und trat an die Stelle der Hartz-IV-Regelungen.