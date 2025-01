Mit einem umfassenden Wahlprogramm tritt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für einen politischen Neuanfang an. Ziel ist ein Deutschland, das soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und Frieden in den Mittelpunkt stellt. Im Video zeigen wir die Haltung und Pläne der Partei zu den wichtigsten Themen der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025.