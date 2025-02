Die vorläufigen Ergebnisse der Bundestagswahlen 2025 bieten einen detaillierten Überblick darüber, wer in den Bundestag einzieht. Der endgültige Beschluss erfolgt voraussichtlich am 14. März 2025 in einer öffentlichen Sitzung des Bundeswahlausschusses im Deutschen Bundestag in Berlin. Bis dahin können sich kleinere Änderungen ergeben.