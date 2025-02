Diese Umfrage dürfte Friedrich Merz nicht gefallen: Im ZDF-Politbarometer büßt die Union kurz vor der Bundestagswahl in der Wählergunst ein. CDU und CSU kommen nur noch auf 28 Prozent, zwei Punkte weniger als in der vergangenen Woche. Die AfD als zweitstärkste Kraft kann dagegen um einen Punkt auf 21 Prozent zulegen. SPD und Grüne verharren bei 16 beziehungsweise 14 Prozent. Die Linke käme mit 8 Prozent sicher in den Bundestag. FDP und BSW müssten um den Einzug ins Parlament bangen.