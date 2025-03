Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) will bei den Landtagswahlen 2026 in Baden-Württemberg Nachfolger des amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann werden. Er ist seit 1981 Mitglied bei den Grünen und hatte in dieser Zeit unterschiedliche Posten innerhalb der Partei oder einer Bundesregierung inne. Bei der Bundestagswahl 2025 trat Özdemir nicht erneut an, um sich voll auf die anstehende Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg konzentrieren zu können.