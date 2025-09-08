Der MMA-Kämpfer Conor McGregor hat vor dem irischen Regierungsgebäude ein Video veröffentlicht, in dem er die Menschen auffordert, sich an ihre lokalen Ratsmitglieder zu wenden und sie zu drängen, seine Kandidatur für die irische Präsidentschaft zu unterstützen. Um sich für die Wahl zu qualifizieren, müssen vier Bezirks- oder Stadträte entweder McGregor nominieren oder die Unterstützung von 20 Mitgliedern des irischen Parlaments einholen. Das auf seinen sozialen Medien gepostete Video zeigt McGregor, wie er in die Kamera spricht und aus der irischen Unabhängigkeitserklärung zitiert. Am Ende des Videos macht er das Kreuzzeichen. In begleitenden Beiträgen forderte McGregor die Öffentlichkeit auf, sich bei den Kreisräten dafür einzusetzen, ihn als Kandidaten für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu nominieren. Die Nominierungsfrist beginnt morgen, alle Nominierungen müssen bis zum 24. September um 12 Uhr mittags eingereicht werden. McGregors politisches Engagement kommt weniger als ein Jahr, nachdem eine Jury in Dublin ihn wegen Vergewaltigung von Nikita Hand in einem Hotelzimmer im Dezember 2018 für schuldig befunden und ihr fast 250.000 Dollar Schadenersatz zugesprochen hatte. Im Juli dieses Jahres verlor er seine Berufung gegen dieses Urteil. Am St. Patrick's Day dieses Jahres besuchte McGregor das Weiße Haus, um sich mit US-Präsident Donald Trump zu treffen, was Kontroversen und Spekulationen über seine politischen Ambitionen auslöste.