Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell ging es um die umstrittene Diversion von ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Er stand ja letzte Woche vor Gericht, weil er für einen ihm genehmen und ÖVP-nahen Kandidaten beim ausgeschriebenen Leitungsjob im Finanzamt Braunau/Ried/Schärding interveniert haben soll und eine besser qualifizierte Kandidatin den begehrten Job somit nicht bekommen hat. Von der Krone-Redaktion hat Wöginger daher den schmucken Titel ´Kasperl der Woche´ erhalten.