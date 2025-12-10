David Letterman trat in der Sendung „Jimmy Kimmel Live!” auf und bezeichnete Kimmel als „den Anführer des Widerstands“. „Du weißt, dass ich dich liebe. Ich liebe diesen Mann“, sagte Letterman und fragte: „Ist den Leuten eigentlich bewusst, dass du der Anführer des Widerstands bist?“ „Ich bin der völlig ineffektive Anführer des Widerstands“, antwortete Kimmel. Letterman fuhr fort, indem er sagte, er plane, sich bei Kimmel einzuschmeicheln, und scherzte, er würde im Nachhinein „verherrlicht werden“, indem er sich mit ihm umgebe. Er fügte hinzu, dass „unabhängig von Partei oder politischer Ideologie“ jeder törichte Anführer der freien Welt „jedes bisschen Spott erwarten müsse, den er erhält“. Letterman bezog sich dabei auf den US-Präsidenten Donald Trump, der häufig Ziel von Kimmels Witzen ist und darauf oft in den sozialen Medien reagiert. Letterman gratulierte Kimmel zu seiner neuen Vertragsverlängerung bei ABC und witzelte: „Ein weiteres Jahr, in dem du diese Leute bei Disney verdrehst – gut für dich.“ Der ehemalige Moderator der „Late Show“ kam zu dem Schluss, dass er froh sei, mit der Moderation von Late-Night-Shows abgeschlossen zu haben, da Kimmel, Colbert und Meyers „eine so meisterhafte Arbeit bei der Verteidigung der Demokratie leisten“.