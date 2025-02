Im TV-Duell zwischen Kanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz von „Welt“ und „Bild“ am Mittwochabend spielte auch die Mehrwertsteuer eine zentrale Rolle. Nicht eindeutig wurde Merz bei der Frage an die Kandidaten, ob sie eine Mehrwertsteuererhöhung ausschließen. Scholz bejahte dies klar. Merz antwortete: „Ich möchte die Mehrwertsteuer nicht erhöhen.“ Auf die Bemerkung der Moderatoren, er schließe eine Erhöhung also nicht aus, sagte er: „Wir werden doch möglicherweise auch Koalitionsverhandlungen zu führen haben.“ Er halte eine Erhöhung persönlich aber für den falschen Weg.