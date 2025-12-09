US-Präsident Donald Trump ist dafür bekannt, bei seinen politischen Veranstaltungen Musik ohne Genehmigung zu verwenden – sehr zum Ärger der betroffenen Künstler. Hier sind einige der bekanntesten Auseinandersetzungen des Präsidenten mit Musikern. 2016 spielte Trump „Rolling in the Deep“ als Einlaufmusik bei Wahlkampfveranstaltungen. Adeles Team teilte Billboard mit, dass sie „keine Erlaubnis zur Verwendung ihrer Musik für politische Kampagnen“ erteilt habe. Trump nutzte Beyoncés Song „Freedom“ im Wahlkampf 2024, woraufhin Beyoncés Team ihm eine Unterlassungserklärung zukommen ließ und darauf hinwies, dass sie die Verwendung lediglich für seine Rivalin, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, genehmigt hatte. Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose äußerte sich 2018, als „Sweet Child O’ Mine“ bei Trump-Veranstaltungen verwendet wurde. Auf X erklärte er, dass die Band, wie viele andere Künstler auch, „gegen die unautorisierte Verwendung ihrer Musik bei politischen Veranstaltungen“ sei. Kenny Loggins war empört, nachdem Trump seinen Song „Danger Zone“ in einem KI-generierten Video verwendet hatte, in dem er mit einer Krone bekleidet ein Flugzeug steuerte und ICE-Demonstranten mit Fäkalien bewarf. In einer Stellungnahme in den sozialen Medien erklärte Loggins: „Dies ist eine unerlaubte Verwendung meines Songs … Niemand hat mich um Erlaubnis gefragt, die ich auch verweigert hätte.“ Zuletzt verurteilte Sabrina Carpenter das Weiße Haus für die Verwendung ihres Songs „Juno“ in einer Montage von ICE-Verhaftungen, die auf dessen offiziellen Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde. Die Sängerin nannte das Video „böse und widerlich“ und warnte die Verantwortlichen des Weißen Hauses: „Nutzen Sie mich und meine Musik niemals für Ihre unmenschliche Agenda.“