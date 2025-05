Präsident Putin hat am Samstag bei einer Pressekonferenz in Moskau der Regierung in Kiew direkte Verhandlungen ohne Vorbedingungen vorgeschlagen. Die Gespräche könnten noch diese Woche in Istanbul beginnen. Auf die von Kiew und Verbündeten geforderte Waffenruhe ging der Kreml-Chef nicht direkt ein, stellte aber eine Feuerpause als Ergebnis der Verhandlungen in Aussicht.