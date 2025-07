Es gibt zahlreiche Ehrungen für Hulk Hogan, geboren als Terry Gene Bollea, der im Alter von 71 Jahren in Clearwater, Florida, verstorben ist. Präsident Donald Trump führte eine Welle von Ehrungen für Hogan an, der an einem Herzstillstand starb und in einem örtlichen Krankenhaus für tot erklärt wurde. Trump bezeichnete ihn als „großen Freund“ und „MAGA durch und durch“ und lobte Hogans Stärke, Charisma und Patriotismus in einer Erklärung auf Truth Social. „Er hielt eine absolut mitreißende Rede auf dem Republikanischen Parteitag“, schrieb Trump und fügte hinzu: „Hulk Hogan wird sehr vermisst werden“. Trump sprach auch Hogans Frau Sky und seiner Familie sein Beileid aus. Vince McMahon, der Hogan 1984 zur WWE holte, bezeichnete ihn als „den größten WWE-Superstar ALLER ZEITEN“. Er lobte Hogans dauerhafte Verbindung zu den Fans und seine entscheidende Rolle bei der weltweiten Popularisierung des Pro-Wrestlings. Triple H schloss sich dieser Meinung an und würdigte Hogan dafür, dass er das Wrestling zu ungeahnten Höhen geführt habe. „Es gab niemanden wie The Hulkster“, sagte Triple H. „Und es wird vielleicht nie wieder jemanden wie ihn geben.“ Der Schauspieler Sylvester Stallone, der mit Hogan in Rocky III zusammengearbeitet hatte, sagte: „Mein Herz bricht“, und erinnerte sich an Hogans Können und seinen Einfluss auf den Film. Elijah Wood bezeichnete Hogan als „eine feste Größe der Popkultur“, während Taylour Paige sich an eine freundliche Begegnung mit ihm in Malibu erinnerte. Jake Paul und Linda McMahon würdigten Hogan ebenfalls und gedachten seiner Ermutigung und Freundschaft.