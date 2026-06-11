US-Präsident Donald Trump hat seine Begnadigungsbefugnisse wiederholt genutzt, unter anderem in mehreren aufsehenerregenden Fällen mit prominenten Persönlichkeiten und Stars. Hier sind einige der Prominentenbegnadigungen, die Trump während seiner beiden Amtszeiten ausgesprochen hat. Die Reality-TV-Stars Todd und Julie Chrisley, bekannt aus „Chrisley Knows Best“, wurden nach einer Begnadigung durch den Präsidenten aus dem Gefängnis entlassen. Das Paar war 2022 wegen Bankbetrugs in Höhe von rund 36 Millionen Dollar und jahrelanger Steuerhinterziehung verurteilt worden. Todd Chrisley verbüßte eine zwölfjährige Haftstrafe, Julie Chrisley eine siebenjährige. Trump behauptete später, sie seien „wegen ihres Prominentenstatus verfolgt“ worden. Der ehemalige Gouverneur von Illinois, Rod Blagojevich, wurde im Februar 2025 nach Verurteilungen wegen Betrugs, Bestechung und Meineids gegenüber Bundesermittlern begnadigt. Blagojevich, ein Demokrat, wurde 2009 seines Amtes enthoben und später zu 14 Jahren Haft verurteilt. Vor seiner Inhaftierung trat er 2010 in Trumps Reality-Show „Celebrity Apprentice“ auf. Der Schauspieler und Komiker Jay Johnston, bekannt aus „Anchorman“ und „Mr. Show“, gehörte zu denjenigen, denen für ihre Beteiligung am Angriff auf das Kapitol am 6. Januar Begnadigung gewährt wurde. Er wurde wegen Behinderung von Polizeibeamten während einer öffentlichen Unruhe zu zwölf Monaten und einem Tag Haft verurteilt. Vor seiner Verurteilung verlor er seine Sprechrolle in der Zeichentrickserie „Bob’s Burgers“. Auch Rapper Lil Wayne wurde von Trump am Ende seiner ersten Amtszeit begnadigt. Der Rapper hatte sich 2020 wegen eines Verstoßes gegen das Bundeswaffengesetz schuldig bekannt, nachdem er mit einer Handfeuerwaffe in einem Privatjet von Kalifornien nach Florida gereist war. Er war zuvor wegen schwerer Waffendelikte verurteilt worden, was es ihm nach Bundesrecht untersagte, Schusswaffen zu besitzen.