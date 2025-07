Ellen DeGeneres hat Rosie O'Donnell öffentlich unterstützt, nachdem diese auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, ihr die US-Staatsbürgerschaft zu entziehen, mit einem Posting auf Truth Social reagiert hatte. „Gut für dich, Rosie“, schrieb DeGeneres auf Instagram, ein seltener politischer Kommentar der sonst so zurückhaltenden Talkshow-Moderatorin. O'Donnell war kurz vor Trumps Amtsantritt nach Irland gezogen und hatte später politische Gründe für das Verlassen der USA angeführt. In seinem Posting ließ Trump die langjährige Fehde der beiden wieder aufleben und schrieb: „Rosie O'Donnell ist nicht im besten Interesse unseres großen Landes, ich ziehe ernsthaft in Erwägung, ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen.“ O'Donnell antwortete mit einer spitzen Instagram-Nachricht neben einem Foto von Trump und Jeffrey Epstein: „Ihr nennt mich eine Bedrohung für die Menschheit - aber ich bin alles, was ihr fürchtet.“ „Ich bin eine laute Frau, eine queere Frau, eine Mutter, die die Wahrheit sagt, eine Amerikanerin, die ausgestiegen ist, bevor du sie in Brand gesteckt hast. Du bist alles, was mit Amerika nicht stimmt - und ich bin alles, was du an dem, was noch richtig ist, hasst“, so Rosie O'Donnell In einem Interview mit dem irischen Sender RTÉ betonte O'Donnell kürzlich, dass sie den USA nicht den Rücken gekehrt habe: „Ich bin gegangen, weil ich die Vereinigten Staaten von Amerika liebe, nicht weil ich sie nicht liebe.“