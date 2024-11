Entscheidung in den USA: Auf diese Bundesstaaten muss man bei der US-Wahl achten

Rund 244 Millionen US-Bürgerinnen und -Bürger sind aufgerufen, bei der Präsidentschaftswahl für Donald Trump oder Kamala Harris zu stimmen. Die Besonderheiten des US-Wahlsystems führen dazu, dass die Entscheidung über den künftigen Präsidenten oder die künftige Präsidentin in nur einer Handvoll Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, fällt — und am Ende an den Stimmen weniger zehntausend Wähler hängen könnte. Der Mittlere Westen umfasst eine Region im Norden der USA mit industriell geprägten Staaten wie Wisconsin, Michigan und im weitesten Sinne auch Pennsylvania, die oft als Schlüsselstaaten gelten. Der „Sonnengürtel“ zieht sich durch den Süden der USA und ist bekannt für sein warmes Klima und schnelles Bevölkerungswachstum.