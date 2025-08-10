Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin am kommenden Freitag fordern europäische Staatenlenker mehr Druck auf Russland. Der Weg zum Frieden in der Ukraine könne nicht ohne Kiew beschlossen werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens, Großbritanniens, Finnlands und der EU. Das Papier trägt auch die Unterschrift von Bundeskanzler Friedrich Merz.