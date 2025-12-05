Der AfD-Abgeordnete Daniel Lindenschmid hat sich am vergangenen Mittwoch im baden-württembergischen Landtag wegen aggressiver Rhetorik einen Ordnungsruf eingehandelt. Ob er nicht „einmal kurz die Fresse halten“ könne, rief der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Plenum dem CDU-Abgeordneten Raimund Haser entgegen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) erteilte dem 33-Jährigen im Nachgang – nach Bestätigung des Satzes durch das Protokoll – einen Ordnungsruf.