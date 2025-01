Kurz vor seiner Amtseinführung hat der designierte US-Präsident Donald Trump die als konservativ bekannten Filmstars Sylvester Stallone, Mel Gibson und Jon Voight zu seinen "Sonderbotschaftern" in Hollywood erklärt. Das schrieb Trump in seinem Onlinedienst "Truth Social". Der Filmstandort befinde sich einer Krise, die drei Schauspieler sollen ihn wieder in ein neues goldenes Zeitalter führen, schrieb Trump. Wie genau das geschehen soll, blieb allerdings offen.