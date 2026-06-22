Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig sorgt die Wahl von Clemens Pig zum neuen ORF-Generaldirektor für heftige Kritik. Glawischnig spricht von einem „absolut undemokratischen Prozess“ und warnt vor einem „Sündenfall ohnegleichen“, sollte die künftige ORF-Struktur politisch aufgeteilt werden. Mölzer erhebt Vorwürfe rund um Verhaberung und offene Fragen im ORF. Auch das neue Doppelbudget wird von beiden als nicht seriös kritisiert.