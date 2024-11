Kurz nach dem Ende der Ampel-Koalition haben die Grünen ihre Parteispitze neu besetzt: Franziska Brantner und Felix Banaszak wurden auf dem Parteitag in Wiesbaden am Samstag als neue Vorsitzende gewählt. Brantner erhielt rund 78 Prozent der Stimmen, Banaszak knapp 93 Prozent. Beide schworen die Grünen auf den beginnenden Wahlkampf ein: "Wir ducken uns nicht weg bei Gegenwind", rief Brantner den Delegierten zu. IMAGES AND SOUNDBITES